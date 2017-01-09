 إدارة الهلال توافق على انتقال ناصر الشمراني لنادي العين الإماراتي بالإعارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة الهلال توافق على انتقال ناصر الشمراني لنادي العين الإماراتي بالإعارة

إدارة الهلال توافق على انتقال ناصر الشمراني لنادي العين الإماراتي بالإعارة
المناطق_الرياض

أبدت إدارة الهلال موافقتها على عرض نادي العين الإماراتي لانتقال المهاجم ناصر الشمراني بالإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، إذ أرسلت ردها رسميا إلى إدارة العين الاماراتي بالموافقة، وتبقى اتفاق النادي الاماراتي مع الشمراني على حصته من الصفقة لإتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب.

من جانب آخر لم يصل إدارة الهلال أي خطاب رسمي من قبل نظيرتها في نادي الظفرة الإماراتي حول العرض المقدم للمهاجم السوري عمر خريبين رغم تواتر بعض التصاريح الإعلامية لمسؤولين في الظفرة عن رفض الإدارة التفريط باللاعب، ولم تغلق إدارة الهلال بدورها ملف المفاوضات نظرا لعدم وصول رد رسمي بالرفض من الظفرة.‎

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