 دراسة: الفواكه تحسن الحالة الصحية 40 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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دراسة: الفواكه تحسن الحالة الصحية 40 %

دراسة: الفواكه تحسن الحالة الصحية 40 %
المناطق - وكالات

أعلن العلماء في جامعة ميلان الإيطالية، أن تناول الفواكه بشكل منتظم يطيل عمر الإنسان، وذلك بعد إجراء بعض التجارب العلمية وتحليلهم للإحصاءات.

ودلت الدراسات على أن وجود الألياف في الخضروات والفواكه يؤثر إيجابا على الحالة الصحية للإنسان، ما يطيل من فترة الشباب.

وكان علماء أمريكيون قد أكدوا تلك النظرية بإجرائهم لتجربة استغرقت 10 أعوام، شارك فيها 100 متطوع تجاوز سنهم 65 عاما.

ودرس العلماء نمط حياة المشاركين، بعد أن قسموهم إلى 3 مجموعات حسب طعامهم المفضل. وكان أعضاء المجموعة الأولى يتناولون الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف يوميا.

أما أعضاء المجموعة الثانية فلم يتناولوها أبدا. واتصف هؤلاء برفضهم التام لتناول الفواكه، وفي حال تناولها فإن ذلك يحدث مرة واحدة خلال بضعة أشهر. أما أعضاء المجموعة الثالثة فتناولوا الفواكه والخضروات حسب ما يحتاج إليه جسمهم.

وتابع الخبراء المؤشرات الحيوية والنفسية لكل المشاركين في التجربة بشكل يومي. واتضح أن الحالة الصحية لأعضاء المجموعة الأولى كانت أفضل مقارنة بالمجموعتين الثانية والثالثة.

ودفع هذا الأمر بالعلماء إلى الاعتقاد بأن تناول الفواكه والخضروات كل يوم، يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية بنسبة 40% عما هو عليه لدى الآخرين، مما قد يطيل العمر عدة أعوام.

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