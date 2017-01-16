القبض على والدة طفلة وجدت مقتولة داخل حاوية نفايات

ألقت عناصر من قوات الأمن في لبنان اليوم على والدة طفلة، وجدت مرمية في حاوية للنفايات.

وبحسب ما ذكرته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، فإن عملية إلقاء القبض على المشتبه بها من التبعية البنغلاديشية حصلت في منطقة بعبدا.

وكان أهالي المنطقة وجدوا الجثة موضوعة في كيس للقمامة ومرمية في حاوية النفايات في منطقة في منطقة كفرشيما. ويتم التحقيق مع الوالدة في هذه الاثناء في مخفر تحري بعبدا.

وكانت الوكالة أوردت أمس أن الجثة تعود إلى رضيعة أثنى لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة، وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حصلت قبل حوالى 24 ساعة، وسببها نزيف في الدماغ والخنق، مشيراً إلى وجود أثر “رضوض على الأعضاء التناسلية ورضوض على القدمين”.