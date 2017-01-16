 القبض على والدة طفلة وجدت مقتولة داخل حاوية نفايات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“آيفون” قد يكون وراء تحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسط إذا أردت خسارة وزنك والحصول على أفضل النتائج.. امتنع عن الطعام بعد 2 ظهراً (فيديو) هذا المغني الأمريكي أشهر اسلامه بعد سماع القرآن.. ثم فضّل العيش بالمملكة إيران تعيد رسم الخريطة السكانية بسوريا لتعزيز معقل حزب الله في لبنان القبض على والدة طفلة وجدت مقتولة داخل حاوية نفايات “الجوازات” تعلن فتح التسجيل لرتبة “جندي” دراسة: الفواكه تحسن الحالة الصحية 40 % 30 قتيلا على الأقل بمجزرة جديدة في سجن برازيلي إدارة الهلال توافق على انتقال ناصر الشمراني لنادي العين الإماراتي بالإعارة مدني الخفجي يخمد حريق في محل مفروشات دون وقوع إصابات مدير التعليم ومساعديه يتفقدو سير الاختبارات لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة باختبارات تعليم الطائف قاتل أخيه يسلم نفسه لشرطة القطيف

القبض على والدة طفلة وجدت مقتولة داخل حاوية نفايات

القبض على والدة طفلة وجدت مقتولة داخل حاوية نفايات
المناطق - وكالات

ألقت عناصر من قوات الأمن في لبنان اليوم على والدة طفلة، وجدت مرمية في حاوية للنفايات.

وبحسب ما ذكرته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، فإن عملية إلقاء القبض على المشتبه بها من التبعية البنغلاديشية حصلت في منطقة بعبدا.

وكان أهالي المنطقة وجدوا الجثة موضوعة في كيس للقمامة ومرمية في حاوية النفايات في منطقة في منطقة كفرشيما. ويتم التحقيق مع الوالدة في هذه الاثناء في مخفر تحري بعبدا.

وكانت الوكالة أوردت أمس أن الجثة تعود إلى رضيعة أثنى لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة، وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حصلت قبل حوالى 24 ساعة، وسببها نزيف في الدماغ والخنق، مشيراً إلى وجود أثر “رضوض على الأعضاء التناسلية ورضوض على القدمين”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>