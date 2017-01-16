 إيران تعيد رسم الخريطة السكانية بسوريا لتعزيز معقل حزب الله في لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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إيران تعيد رسم الخريطة السكانية بسوريا لتعزيز معقل حزب الله في لبنان

إيران تعيد رسم الخريطة السكانية بسوريا لتعزيز معقل حزب الله في لبنان
المناطق - وكالات

تعكف إيران على إعادة رسم الخريطة السكانية لسوريا، إذ يعتبر هذا التبديل السكاني أساسي في خطة لإجراء تغييرات ديمغرافية في أجزاء من سوريا، في إعادة تنظيم للبلاد إلى مناطق نفوذ يمكن داعمو نظام الأسد، وفي مقدمهم إيران، السيطرة عليها مباشرة واستخدامها للدفع بمصالحهم.

وبدأت إيران التحرك في المشروع الذي سيغير المشهد الاجتماعي لسوريا جذرياً، ويعزز معقل حزب الله في لبنان ويقوي نفوذها من طهران إلى الحدود الشمالية لإسرائيل.

ويقول زعيم لبناني بارز لتشولوف إن “إيران والنظام لا يريدان أي سني بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية… هذا يمثل تحولاً تاريخياً في السكان”.

وبالنسبة إلى إيران، تشكل الزبداني ومضايا التي كان سكان دمشق يصطافون فيهما قبل الحرب، مناطق أساسية. ومنذ منتصف 2015، كان مصيرهما محور مفاوضات طويلة بين مسؤولين إيرانيين كبار وأعضاء في “أحرار الشام”، الجماعة المعارضة الرئيسية في المنطقة وإحدى أقوى الفصائل في سوريا.

 

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