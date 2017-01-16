(فيديو) هذا المغني الأمريكي أشهر اسلامه بعد سماع القرآن.. ثم فضّل العيش بالمملكة

كشف مطاع بيل؛ عملاق الراب الأمريكي، الذي كان عضواً في فرقة راب أمريكية، قصة توبته وإشهار إسلامه، وسبب تفضيله للعيش في المملكة واستثماره فيها.

وقال بيل في لقاء ببرنامج إم بي سي في أسبوع، “اعتنقت الإسلام قبل 16 سنة، عندما خرجت ذات ليلة من الأستوديو، وتشاجرت مع أخي، وقد مر شخص مسلم وأنا أضربه فتدخل وفصل بيننا، ثم تبادلنا الأرقام وكان يدعوني دوماً للمسجد، وذهبت هناك ورأيت شي لم أره من قبل في مجال الموسيقى”.

وأضاف، “في هذه المرحلة من حياتي كنت مكتئبا مع أنني كنت ناجحا ولدي 3 منازل وبعت ملايين التسجيلات، لكن من الداخل كنت أنتظر شيئا ليسعدني، فجلب لي صديقي المسلم القرآن وعندما قرأته، عرفت أن هذه استحالة أن تكون كليبات شخص، علمت أن القران هو ما أحتاج إليه في حياتي لذلك أسلمت”.

وتابع “عندما قدمت للسعودية، بعد الخروج من مجال الفن، كنت دائما أرغب في الدخول في مجال الأعمال، لذلك استثمرت في القهوة وفتحت مقاهي في مختلف دول الخليج مثل الرياض والإمارات والكويت قريباً، وقد قابلت شبابا سعوديين وسنفتح عربة متنقلة خاصة بالقهوة”.