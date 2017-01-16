إذا أردت خسارة وزنك والحصول على أفضل النتائج.. امتنع عن الطعام بعد 2 ظهراً

يلجأ الكثيرون إلى الحميات القاسية والاقتصار على أنواع وكميات محددة من الطعام لخسارة الوزن، لكن دراسة بريطانية حديثة تقول أن بالإمكان التخلص من الوزن الزائد وتناول ما تشاء من الطعام، طالما كان ذلك قبل الساعة الثانية بعد الظهر.

ويقول مؤلفو الدراسة إن توقيت تناول الطعام يلعب دوراً حاسماً في عملية الأيض والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن الحصول على أفضل النتائج في حال اقتصار وجبات الطعام على الفترة ما بين الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويبدو هذا النظام وكأنه نسخة أكثر صرامة عن الطريقة المعروفة والتي يُطلب فيها من الراغبين بخسارة الوزن التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 6:00 مساءً، ويقول الدكتور كونتري بيترسون إن المفتاح الأساسي في هذه الطريقة هو تناول السعرات الحرارية فقط عندما تكون نشطاً وتقوم بحرقها.

ويضيف الدكتور بيترسون “كنا نتوقع أن الناس سيشعرون بالجوع لو توقفوا عن تناول الطعام عند الساعة 2:00 بعد الظهر، وهذا الاعتقاد ناتج عن أن الجسم يحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية كلما اقترب موعد الذهاب للنوم، ولكن معظم السعرات الحرارية التي نحصل عليها تكون بين الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر”.

ويساعد هذا النظام حسب الدراسة أيضاً على تغيير أنماط حرق الدهون والكربوهيدرات، وذلك لأن الجسم البشري لديه ساعة داخلية، والعديد من عوامل التمثل الغذائي تحدث بالشكل الأمثل عند الصباح، بما في ذلك الحفاظ على مستويات السكر في الدم والقدرة على حرق المزيد من الدهون.