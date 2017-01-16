لمشروب العسل والقرفة أثار سحرية على الصحة .. ولهذه الأسباب يجب تناوله يوميا

يعتبر مزيج العسل والقرفة من المشروبات المثالية للحصول على جسم رشيق وصحة خالية من الأمراض، وصف من قبل العلماء منذ مئات السنين بـ “الخليط السحري”، لما له من أثار سحرية على الصحية.

نستعرض فيما يلي أبرز فوائد مزيج العسل والقرفة وماذا سيستفيد الجسم من تناوله يومياً، إما على شكل مشروب بإضافة ملعقة قرفة على كوب ماء دافئ وملعقتين عسل، أو بخلط الاثنين وفردهما على شريحة خبز أسمر ضمن النظام الغذائي اليومي، بحسب موقع “برايت سايد”:

1- مضاد للشيخوخة

يقاوم هذا المزيج علامات تقدم السن وما يترتب عليها من أمرض، فمن المعروف أن العسل يحتوي على الفينولات والإنزيمات والفلافونيدات والأحماض العضوية، وجميعها من مضادات الأكسدة.

بالنسبة للقرفة فهي غنية بمركبات مضادة للأكسدة، فهي تتفوق على 26 نوع آخر من التوابل بما فيها الثوم والأوريغانو، من ناحية قوة العناصر المضادة للأكسدة.

2- يُحسن وظائف القلب

يحمي هذه المزيج عضلات القلب من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، فالعسل يعزز تدفق الدم إلى القلب، بفضل مضادات الأكسدة التي تقي القلب من الجلطات الدموية المؤدية إلى السكتات القلبية والدماغية.

وبالنسبة للقرفة فهي تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وزيادة مستوى الجيد منه في الدم.

3- مكافحة الالتهابات البكتيرية

للخليط السحري تأثير فعال على الالتهابات البكتيرية فيقي الجسم من نزلات البرد وكذلك من الأمراض المعدية التي تصيب الكلى والمثانة، بفضل احتواء العسل على مضادات حيوية طبيعية، تعرف باسم بروتين “ديفنسين-1″، فهو جزء من نظام المناعة لنحل العسل، بالإضافة إلى إنزيم الغلوكوز أوكسيديز الذي يقتل البكتيريا، أما القرفة تشتمل على مضادات البكتيريا والالتهابات.

4- يُخفض الوزن

لا يساعد هذا المزيج في إنقاص الوزن فحسب، بل يسهم في تقليله بشكل سريع والوصول إلى جسم رشيق وصحي، يوازيه ممارسة رياضة وتناول طعام صحي. يُنصح بالاعتماد على العسل كبديل أفضل وأكثر صحة من الحلويات والسكريات خلال اليوم، حيث أن العسل يُمتص بشكل بطيء في الجسم، وبالتالي يحمي من ارتفاع ضغط الدم الذي يسببه السكر المكرر.

أما القرفة فهي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتزيد من حساسية الجسم للإنسولين، المسؤول عن عملية الأيض، ويساعد أيضاً على تسريع عملية الأيض وتحويل الغلوكوز إلى طاقة، بدلاً من دهون.

5- تقليل مستوى السكر في الدم

ثبت علمياً أن العسل يقلل نسبة السكر في الدم، فنحو 17% من العسل ماء، والباقي فركتوز وغلوكوز، اللذين يتم امتصاصهما في الدم بشكل جيد في الجسم ولا يتسببان في رفع السكر في الدم، وبالتالي يُسمح لمرضى السكري بتناول العسل، أما القرفة يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.