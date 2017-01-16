 وظائف شاغرة في الكلية التقنية بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في الكلية التقنية بالدمام

وظائف شاغرة في الكلية التقنية بالدمام
المناطق - الرياض

اختتمت الكلية التقنية بالدمام ممثلة في وحدة شؤون الخريجين فعاليات ملتقى التوظيف الثالث 2017 بمشاركة 11شركة ومؤسسة بإجمالي الفرص الوظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني 230 وظيفة وذلك بمقر الكلية بالدمام .

وأوضح مدير وحدة شؤون الخريجين عبدالعزيز بن يحيى اليحيى أن البرنامج الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي يهدف إلى المساهمة في توجيه وارشاد الباحثين عن العمل والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل القوى العاملة وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلائم مع قدراتهم وتخصصاتهم وربط الكلية بالقطاع الخاص وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية وتعريفهم بالامكانيات المتاحة وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج .

وفي نهاية الملتقى سلم وكيل الكلية لشؤون الخريجين عبدالله الهزاع شهادات الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة في الملتقى .

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