(فيديو) مسؤول: مراكز رياضية نسائية في المملكة خلال 3 أشهر

كشف مشرف الإعلام والنشر بالهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي، أنه سيتم منح تراخيص لإنشاء مراكز رياضية نسائية في المملكة.

وقال في مداخلة له عبر برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي” إنه بعد ثلاثة أشهر من الآن سيكون بمقدور النساء التقدم لإصدار تراخيص مراكز رياضية لهن في المملكة من خلال الهيئة العامة للرياضة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة اتفقت مع البلديات ووزارة العمل والدفاع المدني، على أنه في غضون ثلاثة أشهر ستصدر اللائحة الخاصة بإصدار تراخيص جديدة للأندية والمراكز الرياضية للنساء.