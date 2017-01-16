 داعش يشنّ هجوما واسعا على دير الزور لربط العراق بسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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داعش يشنّ هجوما واسعا على دير الزور لربط العراق بسوريا

داعش يشنّ هجوما واسعا على دير الزور لربط العراق بسوريا
المناطق - وكالات

شنّ تنظيم داعش هجوماً واسعاً جنوب دير الزور، مستهدفاً مطارها العسكري. وأفاد ناشطون بسيطرة مقاتلي التنظيم على مساكن الضباط ورحبة المطار، وذلك مع انشغال النظام في معركة وادي بردى وقبيل انطلاق قطار المحادثات في أستانة.

وعلى الرغم من الغارات الكثيفة التي شنت على مواقع داعش، تشير الأنباء الواردة إلى تمكن داعش من قطع الطريق المؤدي للمطار العسكري وفصله عن مناطق سيطرة النظام في المدينة.

ويأتي الهجوم بعد أشهر من الهدوء النسبي، وفي محاولة من التنظيم لإيجاد ممر متصل جغرافياً بين المناطق الحدودية التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.

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