أخضر اليد يخسر ثاني مواجهاته المونديالية أمام بيلاروسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مواجهته الثانية أمام بيلاروسيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.

وقدم الأخضر السعودي أداء رائعا إلا أن البنية الجسمانية للاعبين البيلاروسيين أحدثت الفارق.

مع بداية اللقاء تقدم المنتخب البيلاروسي بهدف ثم أتى التعادل من اللاعب السعودي مجتبي آل سالم، وبعدها سجل المنتخب البيلاروسي هدفين وسنحت فرصة للمنتخب السعودي عن طريق رمية جزاء إلا أن اللاعب هشام العبيدي أضاعها، ومن ثم سجل منتخب بيلاروسيا 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-1 د 5 واستطاع اللاعب هشام العبيدي تسجيل الهدف الثاني للسعودية، وأتبعه اللاعب مجتبى آل سالم بتسجيله الهدف الثالث، وتحصل اللاعب السعودي مهدي آل سالم على عقوبة دقيقتين، واستطاع بيلاروسيا تسجيل الهدف السادس ليسجل الاخضر هدفين متتاليين عبر عبدالله العباس ومهدي آل سالم، وأضاع اللاعب صادق المحسن رمية جزاء ليعوضها اللاعب مجتبى آل سالم بتسجيل الهدف السادس.

استطاع بعدها المنتخب البيلاروسي تسجيل هدفين وضربة جزاء، وتحصل اللاعب السعودي حسن الجنبي على عقوبة دقيقتين لتصبح النتيجة 9-6 د 14، وأضاع بعدها مجتبي آل سالم رمية جزاء ليعوض نفس اللاعب بتسجيله للهدف السابع للسعودية، واستطاع لاعب بيلاروسيا تسجيل الهدف العاشر لتصبح النتيجة 10-7 د17، وتمكن اللاعب مجتبى آل سالم تسجيل الهدف الثامن، وأعقبه تسجيل هدفين للأخضر عن طريق اللاعبين أحمد العلي ومهدي آل سالم، وبعدها طلب تايم اوت لمنتخب بيلاروسيا، وخسر المنتخب السعودي خدمات لاعبه عبدالله العباس للأصابة ليتم تسجيل هدفين بيلاروسيين، ليعود مهدي آل سالم لتسجيل الهدف الـ11 لتصبح النتيجة 13-11 د 25 وطلب مدرب السعودية نيناد تايم أوت ليتمكن بعده اللاعب هشام العبيدي من تسجيل الهدف الـ12 ويضيف اللاعب محمد الزاير الهدف الـ13 من رمية جزاء محمد الزاير لينتهي الشوط الأول بتقدم بيلاروسيا 14-13.

مع بداية الشوط الثاني استطاع منتخب بيلاروسيا تسجيل هدفين متتاليين، وسجل الهدف الـ14 مجتبى آل سالم وبعدها سجل بيلاروسيا هدفه الـ17 ليضيف الهدف الـ15 اللاعب السعودي احمد العلي وبعدها الهدف الـ16 للسعودية من رمية جزاء محمد الزاير لتصبح النتيجة 18-16 د 38 وبعدها اضاف اللاعب مهدي آل سالم الهدف الـ17 ، ليضيف المنتخب البيلاروسي هدفا من رمية جزاء وبعدها سجل اللاعب السعودي هشام العبيدي هدفين متتاليين وبعهدها تحصل اللاعب حسن الجنبي على دقيقتين ليعود هشام العبيدي لتسجيل هدفين ليعودي المنتخب البيلاروسي لتسجيل هدفين لتصبح النتيجة 22-20 د 45، وبعدها سجل مجتبى آل سالم الهدف الـ21 وبعدها سجلت رمية جزاء لمنتخب بيلاروسيا وبعدها اضاف محمد العباس الهدف الـ22 وتم تسجيل الهدف الـ23 للسعودي من رمية جزاء سجلها اللاعب محمد الزاير واضاف احمد العلي الهدف الـ24 للسعودية لتسجل بيلاورسيا هدفين ويستطع المنتخب السعودي تسجيل الهدف الـ25 من رمية جزاء يسجلها محمد الزاير ويسجل اللاعب السعودي احمد العلي الهدف الـ26 وبعدها اضاف المنتخب البيلاروسي هدفين قبل ان يسدد بيلاروسيا رميتي جزاء يتصدى لهما الحارس السعودي نواف المطيري لتنتهي المواجهة بفوز بيلاروسيا 29-26.