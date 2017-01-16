“جامعة نورة” تُتيح رياضة الدراجات لـ8 آلاف من طالباتها بأجر رمزي

دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس (الأحد)، مشروعاً جديداً لممارسة طالباتها رياضة الدراجات الهوائية مقابل دفعهن مقابلاً رمزياً بشكل شهري.

وأوضحت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وفقاً لـ”الحياة”، أن المشروع الجديد ستستفيد منه 8 آلاف طالبة من المشتركات بالأندية الرياضية في الجامعة، وتدفع كل منهن 100 ريال أجراً رمزياً عن كل شهر.

وبيّنت العميل خلال مؤتمر صحفي أثناء إعلان جائزة الأميرة نورة للتميز، أن الجامعة ستراعي خلال قيادة الفتيات للدراجات القيم الدينية في الملبس والمحافظة على سلامة الطالبات أيضاً، لافتةً إلى أن اتفاق الجامعة مع الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي لم يتطرق لمشاركة الطالبات في الألعاب الأوليمبية.