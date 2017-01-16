انضمام العراقي سعد الأمير لنادي الأهلي حتى 2018م

أعلن نادي الأهلي رسميا انضمام لاعب القادسية، العراقي سعد الأمير لصفوف نادي الأهلي حتى عام 2018م، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الأهلي في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان رئيس القادسية معدي الهاجري قد وافق ظهر يوم الأحد على طلب عضو شرف بارز في الأهلي باعتبار نصف مليون ريال من قيمة صفقة انتقال لاعب الوسط العراقي سعد الأمير دفعة ثانية يستوجب سدادها خلال ستة أشهر بعد أن تعهد الشرفي بتوفيرها من حسابه الخاص في حالة عدم إلتزام الإدارة بالسداد .

وقد رغب مدرب الأهلي جروس بقوة في ضم سعد الأمير، لاعب وسط القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لسد الثغرة التي لم يستطع البرازيلي لويز كارلوس أن يسدها.