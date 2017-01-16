 شاب سقط من أطول برج بأوروبا .. واللوم على “سيلفي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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شاب سقط من أطول برج بأوروبا .. واللوم على “سيلفي”

شاب سقط من أطول برج بأوروبا .. واللوم على “سيلفي”
المناطق_وكالات

سقط مراهق من الدور الـ86 في أطول برج في القارة الأوروبية، حيث قالت تقارير إنه كان يلتقط صورة ذاتية (سيلفي).
ووقع ألكسندر (18 عاما) على سيارة مرسيدس كانت تصطف أسفل ناطحة سحاب للتزلج في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت التقارير الروسية روايتين مختلفتين لملابسات مأساة سقوط الطالب، ففي الوقت الذي قال فيه البعض إنه سقط بينما كان يلتقط صورة سيلفي قال البعض الآخر إنه تشاجر مع أبيه ثم انتحر بالقفز من على مدرج لهبوط الطائرات العمودية في برج أوكو.

و”أوكو” -كلمة تعني باللغة الروسية العين- يعد أطول ناطحة سحاب في أوروبا، بطول يبلغ 354 متر.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر من هيئة الإسعاف في موسكو قوله إن شابا سقط من الدور الـ86 من برج “أوكو” في مدينة موسكو.

وأضاف “سقط على سيارة مرسيدس كان تصطف في موقف للسيارات”.

وتابع “ما يقال إن الشاب حاول التقاط سيلفي، وكان بصحبة والده في حلبة تزلج”.

لكن الموقع الإخباري “life.ru” نقل عن شاهد عيان قوله: “الناس قالوا إن مشادة نشبت بين الشاب وأبيه”.

وذكر الموقع أنه “في ظل احتدام النقاش هرول ألسكندر إلى مهبط للطائرات العمودية وقفز”.

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