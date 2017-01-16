ساعة “غريبة” من الجبن السويسري قيمتها مليون يورو!

في سابقة غريبة من نوعها، أقدمت شركة الساعات الشهيرة (H. Moser & Cie) على إنتاج ساعة من الجبنة السويسرية باهظة الثمن تبلغ قيمتها مليون يورو وفق ما نشرته صحيفة “التلغراف”.

وكشفت الشركة عن تفاصيل ساعتها الجديدة التي يتكون غلافها الخارجي والحامي لمكوناتها الداخلية من خليط من البوليمارات الممزوجة بجبن “فاتشيرين مونت دي أور” التي تشتهر بإنتاجها الكثير من القرى السويسرية وتعتبر رمزها الثقافي هناك.

وبحسب الشركة فإن الحليب المستخدم لصناعة الجبن خضع لعملية البسترة لتنقيته، كما أن المكونات آمنة للغاية ولا تصدر أية روائح، وخضعت أيضاً لاختبارات السلامة والمتانة.

وكان إنتاج الساعة الغريبة نتاج تفاعل الشركة مع مطالبات الحكومة بضرورة أن تكون 60% من مكونات الساعات السويسرية من داخل البلاد، وذلك بدلاً من نسبة الـ50% التي كانت مقررة قبل ذلك.

ويقول إدوارد ميلان، الرئيس التنفيذي للشركة: “أعلنت الشركة هذا العام إزالة جملة (Swiss Made) المحفورة على ساعاتها والتي تشير إلى صناعتها السويسرية، وذلك لتكون الساعة الجديدة معبرة في جوهرها ومظهرها ومكوناتها عن الثقافة السويسرية، وفي البداية لم يكن أمامنا أهم من الجبنة السويسرية لتدخل في مكونات الساعة الفاخرة لتعكس روح ثقافتنا وتقاليدنا العريقة”.

وبالإضافة إلى الجبن، صُنع حزام الساعة من جلود الأبقار السويسرية، في حين جاء قرص الساعة الداخلي عاكساً للوني العلم السويسري الأبيض والأحمر.

وسيتم طرح الساعة للبيع خلال معرض «SIHH» في مدينة جنيف الذي ينطلق الاثنين ويستمر حتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري.