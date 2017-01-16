 شاهد اللحظات الأولى لتحطم الطائرة التركية بقرغيزستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد اللحظات الأولى لتحطم الطائرة التركية بقرغيزستان

شاهد اللحظات الأولى لتحطم الطائرة التركية بقرغيزستان
المناطق_الرياض

أظهر فيديو قصير انتشر على موقع “يوتيوب” الصور الأولى التي أعقبت تحطم طائرة الشحن التركية، التي سقطت، صباح اليوم الاثنين، أثناء محاولة الهبوط قرب مطار ماناس بالعاصمة القرغيزية بيشكيك، ما تسبب بمقتل 32 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، حيث سقطت الطائرة في منطقة سكنية.

وأظهر الفيديو النيران مشتعلة في جسم الطائرة، بينما انتشرت فرق الإنقاذ في محاولة للعثور على ناجين.

وذكر أحد شهود العيان أن “الطائرة تحطمت فوق المنازل ما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها. كما لم يبق شيئاً من المنازل. قتل الناس مع كل (أفراد) عائلاتهم واولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياماً”.

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