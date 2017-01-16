بعد الخسارة الثانية.. مدرب أخضر اليد: سنركز على تصحيح الأخطاء وتقديم أفضل ما لدينا للتأهل

قال مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد الكرواتي نيناد كاليتش، أن الأخضر مازال يمتلك الفرصة للتأهل، وسنبذل جهداً كبيراً وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة الأخضر مواجهته الثانية أمام بيلاروسيا بنتيجة 29-26 في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 بفرنسا: ينبغي علينا أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها، ونركز أكثر بغض النظر عن الخصم المقبل، فجميع المنتخبات التي تلعب في هذه المجموعة قوية ولديها طموحات للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وأكد نيناد أن الفريق لعب مباراة جيدة رغم الخسارة.. اللاعبون بذلوا جهداً كبيراً وكنا قريبين من الفوز، لكن صاحبت المباراة بعض الأخطاء بسبب التحضير غير الكافي للبطولة.

تجدر الإشارة إلى أن الأخضر سيواجه منتخب ألمانيا في ثالث مواجهاته بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل 17 يناير.