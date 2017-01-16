 استقالة 80% من السعوديات العاملات بمترو “جامعة نورة” بعد تأخر الرواتب لمدة 5 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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استقالة 80% من السعوديات العاملات بمترو “جامعة نورة” بعد تأخر الرواتب لمدة 5 أشهر

استقالة 80% من السعوديات العاملات بمترو “جامعة نورة” بعد تأخر الرواتب لمدة 5 أشهر
المناطق_الرياض

شكا 200 موظف وموظفة من العاملين بإحدى الشركات المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر، حيث أبانت مصادر أن الوزارة أمهلت الشركة أسبوعين لتسليم رواتب الموظفين المتأخرة كاملة.

ودفعت مشكلة تأخر الرواتب إلى تسرب 80% من السعوديات العاملات بالشركة، واللاتي تدربن على العمل في المترو وإدارته في الدنمارك.

وقالت موظفات يعملن بمركز التحكم بالمترو إنهن اضطررن للعودة للعمل بعدما قررن الامتناع عنه، لافتات وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن نسبة الاستقالات بين السعوديات العاملات بالشركة قد ارتفعت، حيث إنه وخلال شهر واحد تركت 15 فتاة العمل دون تسلم مستحقاتهن.

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