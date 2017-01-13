 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاء من تلك المناطق، وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الركامية على مناطق عسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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