بيع 90% من مشاريع “الإسكان” عبر “وافي”.. وشهادة “سمة” شرط رئيسي للحصول على التمويل

قال الأمين العام لبرنامج الوحدات العقارية للبيع على الخارطة “وافي” محمد الغزواني، إن 90% من مشاريع وزارة الإسكان سيتم تسويقها عبر برنامج “وافي” خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أنه تم وضع 19 ضابطاً للاستفادة من البرنامج سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر رجب المقبل، مبيناً بحسب “الوطن” أن شهادة “سمة” تمثل أحد الاشتراطات الرئيسية للضوابط الجديدة.

وأوضح خلال ورشة عمل حول واقع ومستقبل برنامج “وافي” ومركز “إتمام” بوزارة الإسكان بالدمام أمس الأحد، أن “وافي” يعتمد على ثلاثة أطراف هي (المالك، والمطور، والمستفيد)، وأن عملية التراخيص لا تتطلب أكثر من 10 أيام، إذ توجد خمسة أنواع من التراخيص.