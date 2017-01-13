 مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما

مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما
المناطق_الرياض

أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب زار يوم أمس الأحد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ونفى له اعتزام الهيئة إصدار تراخيص لدور سينما حالياً.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الخطيب أكد لسماحة المفتي عدم وجود توجه للسماح بالاختلاط في أي من البرامج والفعاليات التي تنظمها الهيئة مستقبلاً.

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الترفيه شدد خلال لقائه المفتي أن جميع برامج وفعاليات الهيئة ستكون وفق الضوابط الشرعية وتراعي عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه عمر المدني صرّح قبل أيام بأنه تم إصدار ترخيص لإقامة حفلة غنائية في جدة للفنان محمد عبده، وأن الهيئة تدرس افتتاح صالات سينما منتصف العام الجاري، فيما قال المفتي إن الحفلات الغنائية والسينما فساد ولا خير فيها ومدعاة لاختلاط الجنسين.

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