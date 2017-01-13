53 مستفيد يخضعون للكشف عن أسنانهم في نهارية الرس

يقيم مستشفى الرس العام ممثلاً بقسم الأسنان الثلاثاء القادم محاضرة علمية موجهة لأولياء الأمور تتضمن التوعية بمشاكل الأسنان وأسبابها, بالتعاون مع مركز الرعاية النهارية والتدخل التابع للجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بمقر نهارية الرس ضمن حملة “الأسنان صحة وجمال” ويخضع 53 مستفيد ومستفيدة للكشف من قبل أطباء متخصصين في مقر المركز ويتخلل البرنامج محاضرات علمية توعوية تعريفية بالإضافة لورش العمل واستقبال الاستفسارات وإحالة جميع الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى مع امتيازات مقدمة من المستشفى لذوي الإعاقة سعياً منهم في تسريع عملية الفحص والعلاج نظراً لعدم تمكن أغلب الحالات من الانتظار نظراً للحالة الصحية والجسدية, ويأتي تفعيل هذا البرنامج برعاية متجر رباعيات للتقنية بعد أن تكفل مشكوراً بتوفير أدوات الكشف وعدد من الهدايا الخاصة بالمستفيدين, ومن جانبها ثمنت مديرة مركز الرعاية النهارية والتدخل المبكر هدى المزيني الشراكة المجتمعية مع مستشفى الرس موضحة أن مثل هذه الشراكات تعود بالنفع على المستفيد أولاً معربتاً عن شكرها وتقديرها للراعي لهذا البرنامج على جميع ما قدمه من تسهيلات وأدوات متعلقة في الكشف, مؤكداً أنهم يسعون دائماً لتثقيف أولياء الأمور والمستفيدين بأهمية المراجعات الصحية الدورية, وبينت أن البرنامج يأتي خارج المنهج الدراسي إلا أنهم حريصون على إعادة المستفيدين للصفوف للاستفادة من هذا البرنامج بعد موافقة جميع أولياء الأمور لما لهذا البرنامج من أهمية.