 53 مستفيد يخضعون للكشف عن أسنانهم في نهارية الرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد توقف مصب محطة تنقية البلد بجدة على البحر 53 مستفيد يخضعون للكشف عن أسنانهم في نهارية الرس ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون على طريق المزاحمية – الرياض اختراع جديد يمنع انفجار بطارية الهاتف المحمول مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما هيئة التخصصات الصحية تتيح دورات تقوية لمهارات الممرضين السعوديين حديثي التخرج بيع 90% من مشاريع “الإسكان” عبر “وافي”.. وشهادة “سمة” شرط رئيسي للحصول على التمويل الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة استقالة 80% من السعوديات العاملات بمترو “جامعة نورة” بعد تأخر الرواتب لمدة 5 أشهر بعد الخسارة الثانية.. مدرب أخضر اليد: سنركز على تصحيح الأخطاء وتقديم أفضل ما لدينا للتأهل مؤتمر الرياض يطالب بإبعاد الميليشيات الشيعية عن المناطق المحررة من داعش شاهد اللحظات الأولى لتحطم الطائرة التركية بقرغيزستان

53 مستفيد يخضعون للكشف عن أسنانهم في نهارية الرس

53 مستفيد يخضعون للكشف عن أسنانهم في نهارية الرس
الرس

يقيم مستشفى الرس العام ممثلاً بقسم الأسنان الثلاثاء القادم محاضرة علمية موجهة لأولياء الأمور تتضمن التوعية بمشاكل الأسنان وأسبابها, بالتعاون مع مركز الرعاية النهارية والتدخل التابع للجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بمقر نهارية الرس ضمن حملة “الأسنان صحة وجمال” ويخضع 53 مستفيد ومستفيدة للكشف من قبل أطباء متخصصين في مقر المركز ويتخلل البرنامج محاضرات علمية توعوية تعريفية بالإضافة لورش العمل واستقبال الاستفسارات وإحالة جميع الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى مع امتيازات مقدمة من المستشفى لذوي الإعاقة سعياً منهم في تسريع عملية الفحص والعلاج نظراً لعدم تمكن أغلب الحالات من الانتظار نظراً للحالة الصحية والجسدية, ويأتي تفعيل هذا البرنامج برعاية متجر رباعيات للتقنية بعد أن تكفل مشكوراً بتوفير أدوات الكشف وعدد من الهدايا الخاصة بالمستفيدين, ومن جانبها ثمنت مديرة مركز الرعاية النهارية والتدخل المبكر هدى المزيني الشراكة المجتمعية مع مستشفى الرس موضحة أن مثل هذه الشراكات تعود بالنفع على المستفيد أولاً معربتاً عن شكرها وتقديرها للراعي لهذا البرنامج على جميع ما قدمه من تسهيلات وأدوات متعلقة في الكشف, مؤكداً أنهم يسعون دائماً لتثقيف أولياء الأمور والمستفيدين بأهمية المراجعات الصحية الدورية, وبينت أن البرنامج يأتي خارج المنهج الدراسي إلا أنهم حريصون على إعادة المستفيدين للصفوف للاستفادة من هذا البرنامج بعد موافقة جميع أولياء الأمور لما لهذا البرنامج من أهمية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>