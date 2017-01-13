 عُمان تستقبل 10 معتقلين مفرج عنهم من غوانتانامو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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عُمان تستقبل 10 معتقلين مفرج عنهم من غوانتانامو

عُمان تستقبل 10 معتقلين مفرج عنهم من غوانتانامو
المناطق_وكالات

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن وصول 10 سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: “لتلبية التماس الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور وذلك للإقامة المؤقتة”.

ولم توضح الوزارة جنسيات المعتقلين الذين وصلوا إلى السلطنة قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما. وكان أوباما جعل من إغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا في أولويات سياسته.

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