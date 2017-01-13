غداً…«أمير الباحة» يرعى حفل مهرجان ربيع المخواة السابع

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غدا الثلاثاء حفل مهرجان الربيع السابع بمحافظة المخواة تحت شعار « ربيعنا أجمل ٧ »، وذلك بمقر ساحة الاحتفالات بالمحافظة.

وأوضح محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا، أن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة سيتضمن عددًا من الكلمات الخطابية ولوحات إنشادية وطنية بعنوان اغلى الاوطان وقصائد شعرية وشيلات وطنية بعنوان « قوافل المحبة ».

وبين بن دادا أن المهرجان الذي تستمر فعالياته 45 يومًا سيتضمن العديد من البرامج والأنشطة المختلفة تصل إلى 90 برامج متنوعة دينية وتوعوية وانشطة اجتماعية ورياضية وثقافية .

كما تشتمل على مسرح الطفل والدمى وعروض مسرحية وفعاليات تستهدف كبار السن ومهرجانا للتسوق والترفيه ، وقد خصص ضمن أجنحة السوق اركان خاصة للأسر المنتجة ، ويقام مهرجان العسل ضمن الفعاليات ، اضافة إلى برامج ودورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تقديم استشارات أسرية ودورات للمقبلين على الزواج وخيمة نسائية تحت إشراف فريق نسائي.

وبين انه ستقام امسيات فلكلورية لفرق شعبية تقدم الوانا من تراث المنطقة إضافة إلى لون من التراث والفولكور الإماراتي والأردني ،كما تم إطلاق عدد من الحسابات على مواقع التواصل يديرها فريق اعلامي شاب .

وأكد الدكتور دادا أن جميع الجهات المشاركة أنهت استعداداتها للمهرجان، إلى جانب قيام بلدية المحافظة بتجهيز مواقع التنزه التي تشهد هذه الأيام أجواء ربيعية ساحرة حيث تتوافد أعداد كبيرة من المتنزهين والزوار لزيارة أبرز المواقع السياحية ومنها قرية ذي عين التراثية وزيارة الكهوف بشدا الاسفل التي تعد من أجمل المتنزهات بالإضافة إلى الحدائق العامة والأودية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.