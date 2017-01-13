 بلدية النعيرية تضبط 1.5 طن من التمور المعبأة والمخزنة بطريقة غير صحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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بلدية النعيرية تضبط 1.5 طن من التمور المعبأة والمخزنة بطريقة غير صحية

بلدية النعيرية تضبط 1.5 طن من التمور المعبأة والمخزنة بطريقة غير صحية
النعيرية

 ضبطت بلدية النعيرية 1.5 طن من التمور المخزنة بطريقة غير نظامية والمخالفة
للاشتراطات الصحية، وذلك إثر بلاغ تلقته من شرطة المحافظة.

 

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن بلدية محافظة النعيرية تلقت  يوم الخميس الماضي الموافق 14/04/1438هـ،
بلاغاً من شرطة المحافظة، يتضمن وجود منزل سكني تستغله بعض العمالة الوافدة في عمليات الغش التجاري و التخزين بشكل مخالف في موقع غير مرخص و غير مهيأ بالاشتراطات الصحية .

 

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ باشرت الفرق الميدانية الخاصة بالبلدية المتمثلة في إدارة الخدمات بالتنسيق مع مندوب المحافظة والدوريات الأمنية، الموقع المذكور، وتم ضبط بداخل الموقع 1.5
طن من التمور المعبأة بدون ملصقات،  و كمية كبيرة من الصناديق الفارغة، وملصقات، ودفاتر فواتير لشركات معروفة، و كمية دبس لتفريغها في العبوات الصغيرة، إضافة إلى عدد خمسة كرتون طحينة، لافتاً إلى انه تم تسليم العمالة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.

 

ودعا الصفيان جميع المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة ليتم مباشرتها على الفور وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، من خلال الاتصال على الرقم 940 الخاص ببلاغات
الأمانة، أو عبر قنوات التواصل الذكية التابعة للأمانة والتي تعمل على مدار اليوم، مشدداً على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر ولن يتم التهاون بحق المقصرين أو المخالفين، وأنه سيتم بحقهم تطبيق العقوبات والجزائات وفق اللوائح والضوابط البلدية.

 

وقدم الصفيان شكره الى شرطة محافظة النعيرية على تعاونها معتبراً أن هذا هو أحد أوجه التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع الجهات الحكومية لما يخدم الصالح العام.

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