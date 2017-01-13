فريق طبي من مستشفى جامعة بن فيصل ينجح في استئصال ورم سرطاني من معدة مريضة دون مضاعفات

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بقيادة الدكتور سعيد الشميمي استشاري

جراحة الروبوت و المناظير للجهاز الهضمي العلوي وأورام المعدة بقسم الجراحة في المستشفى الجامعي بالخبر من ازالة أورام سرطانية مبكرة في المعدة لمريضه خمسينيه .

من جانبه قال الدكتور سعد الشميمي انه تم في العملية استئصال كامل المعدة و الغدد اللمفاوية المجاورة لها و من ثم ايصال المريء

بالأمعاء الدقيقة عن طريق جراحة المناظير دون الحاجة الى فتح البطن لمريضة تبلغ من العمر 55 عاما تعاني من آلام في البطن بسبب وجود حصوات بالمرارة و بإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود أورام سرطانية مبكرة في المعدة

واضاف الدكتور الشميمي انه تم اجراء العملية بدون حدوث أي مضاعفات و لله الحمد كما أن المريضة خرجت من المستشفى بعد التأكد مخبريا من استئصال كامل المرض و عدم احتياجها لاحقا للعلاج الكيماوي او الاشعاعي و تعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى و الدقيقة التي تحتاج خبرة و مهارة عالية في هذا المجال و هي الأولى من نوعها على مستوى المستشفى و المنطقة الشرقية .

الجدير بالذكر أن المستشفى الجامعي يضم كوادر سعودية مدربة خارج المملكة في مراكز متخصصة مرموقة بدعم من إدارة الجامعة والمستشفى

الجامعي اضافة الى اسهامها بشكل كبير في تطوير قسم الجراحة وتلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة المتطورة ويعد الدكتور الشميمي من الاطباء الذين ابتعثوا من قبل المستشفى الجامعي لإكمال زمالته في مجال جراحة أورام المعدة و الجهاز الهضمي العلوي بكوريا الجنوبية

التي تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال علاج سرطانات المعدة.