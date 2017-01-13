 245 زيارة لمحلات بيع المستلزمات النسائية بالشرقية تسفر عن ضبط 38 مخالفة و39 انذارا في اسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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245 زيارة لمحلات بيع المستلزمات النسائية بالشرقية تسفر عن ضبط 38 مخالفة و39 انذارا في اسبوع

245 زيارة لمحلات بيع المستلزمات النسائية بالشرقية تسفر عن ضبط 38 مخالفة و39 انذارا في اسبوع
المناطق_الدمام
بتوجيه من سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالمنطقة الشرقية الأستاذ”سعيد أحمد الغامدي”  تتواصل الحملات التفتيشيةفي جميع مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية والامن الوقائي بالمحافظات للتأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 2473/ع والمتضمن اقتصار العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك .

حيث قام مفتشوا العمل بمكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالمنطقة الشرقية عن ضبط 38 مخالفة لقرار التأنيث وذلك من خلال 245 زيارة حيث  تصدر القسم النسائي بمكتب العمل بالدمام بــ 110زيارة , يليها مكتب العمل بمحافظة الجبيل بــ 61زيارة , ثم مكتب العمل بمحافظة الاحساء النسائي بـ 32 زيارة, ثم مكتب العمل بمحافظة الخبر النسائي بـ 27 زيارة , ثم مكتب العمل بمحافظة الخفجي بـ 8 زيارات، ثم مكتب عمل محافظة القطيف ب7
زيارات .
 هذا وقد تصدر القسم النسائي بـ مكتب الدمام  بأكبر عدد من الضبطيات حيث تم رصد 12

مخالفة , و 6 أنذارات , يليها مكتب محافظة الجبيل بــ مخالفات , بالإضافة الى تحرير 17 إنذارآ لمادة تشغيل العاملين من الذكور على المهن المقصورة على العاملات السعوديات , ثم يأتي مكتب العمل بمحافظة الأحساء ب 10 مخالفات و10

انذارات ،بعده يأتي مكتب محافظة الخبر حيث تم رصد مخالفات و6 أنذارات ، و يليها محافظة الخفجي حيث تم رصد 8 مخالفات .

 
 
 
 

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