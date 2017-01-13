جمرك ضباء يحبط محاولتي “شقيقين” لتهريب أكثر من 1.6 مليون حبة مخدرة

أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (1.626.866) مليون وستمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وستون حبة في عمليتين منفصلتين مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة الشاحنة “براد”.

وفي التفاصيل قال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أن المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) سبعمائة وستون ألف حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب.

أما المحاولة الثانية قدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قبل المرقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) ثمانمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وستة وستون حبة مخدرة مخبأة بنفس الطريقة السابقة بعد أن تم تعبئة الحبوب داخل قوالب صاج بشكل يتناسب مع مقاس الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف العطوي أن المهربين يلجئون لطُرق مستحدثة لإدخال المواد المخدرة غير أن هذه المحاولتين وغيرها من المحاولات التي يسلكها المهربين يقف أمامها رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في كشفها وإحباطها, منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة.