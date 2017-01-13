 مدير تعليم تبوك يعتمد لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يعتمد لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل

مدير تعليم تبوك يعتمد لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل
المناطق_تبوك
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف تشكيل اللجنة الرئيسة لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل برئاسته وتضمنت المساعد للشؤون المدرسية إبراهيم العُمري نائبا وعضوية المساعد للشؤون التعليمية للبنين ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات نجلاء الشامان والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني ومديرو الإدارات
ذات الاختصاص ومكاتب التعليم في المحافظات كما تشهد اللجنة عضوية قائد مدرسة ثانوية أبي موسى الأشعري عامر العطوي وقائدة الثانوية السادسة منال السنوسي.
وأوضح أمين إدارة التعليم موسى الحربي أن اللجنة ستقوم بمتابعة الاستعداد إدارياً وميدانياً والتحقق من جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي المقبل مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بمعالجة القصور وتذليل الصعوبات باكراً وفق صلاحيات إدارة التعليم وإعداد خطط الإدارات كافة المعنية بالاستعداد للعام الدراسي المقبل وتوفير الخطط البديلة وخطط التنسيق مع القطاعات الأخرى وإعداد برنامج زمني لزيارات المتابعة الميدانية للمدارس طوال مدة الاستعداد والتنسيق للاجتماعات بقيادات المدارس لمتابعة الاستعداد واتخاذ كافة القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الصدد.

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