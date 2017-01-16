 السبهان: السعودية لا تحتاج إلى وساطات مع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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السبهان: السعودية لا تحتاج إلى وساطات مع إيران

السبهان: السعودية لا تحتاج إلى وساطات مع إيران
المناطق- الرياض

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية ثامر السبهان أن السعودية لا تحتاج إلى وساطة مع إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم اطلاعه على معلومات تتعلق بالوساطة بين البلدين.

وقال السبهان وفقاً لـ”الحياة”، “لم يردنا شيء بما يتعلق بوجود رسائل وساطة بين الرياض وطهران، والسعودية لا تحتاج إلى وساطات مع إيران”، مضيفاً: “الإيرانيون يعلمون ماذا عليهم أن يعملوا ويفعلوا إذا أرادوا تحسين العلاقات مع المملكة”.

وكانت وكالة “رويترز” نسبت إلى التلفزيون الإيراني قوله أول من أمس إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نقل رسائل بين الرياض وطهران، في مسعى متواصل لاحتواء الخلاف بين البلدين الجارين. ونقل التلفزيون عن الجعفري قوله إن “خطوات الوساطة مستمرة منذ العام الماضي”، وأنه “نقل رسائل شفوية بين مسؤولي البلدين خلال الشهور الماضية.. وسيحاول تقريب المواقف بينهما”.

 

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