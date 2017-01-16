 شاهد..عصابة من 4 لصوص تسرق المصلين بمساجد جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد..عصابة من 4 لصوص تسرق المصلين بمساجد جدة

 المناطق - الرياض

أعلنت شرطة جدة، عن القبض على أربعة لصوص اعتادوا على سرقة المصلين في أحد المساجد بالمحافظة.

وظهر اللصوص الأربعة في الفيديو وهم يتجمعون وراء المصلين عند مدخل المسجد، ليقوموا بنشلهم مستغلين حالة الزحام لتجنب اكتشافهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة جدة العقيد عاطي القرشي، أنه تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو المتداول، لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.

وأوضح أنه تم على إثر ذلك القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، حيث أُوقفوا لاستكمال الإجراءات وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

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