“لأجلك يا حلب”.. السعودية تواصل تقديم مساعداتها للنازحين في الشمال السوري

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا وضمن المبادرة التي أطلقتها تحت شعار “لأجلك يا حلب ” بتقديم المساعدات الاغاثية للاشقاء النازحين السوريين من حلب مؤخراً، حيث تقوم بتأمينهم بالمواد الاغاثية الأساسية في المنطقة الحدودية التركية السورية وتحديداً في منطقة باب الهوى.

وقال خالد السلامة مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا، ان مبادرة الحملة “لاجلك يا حلب” تأتي تلبية للاحتياج الفعلي الذي رصدته الحملة السعودية بعد الاحداث الدامية التي شهدتها منطقة حلب مؤخراً.

وتم ادخال القوافل المحملة بالمواد الاغاثية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية التركية المختصة لضمان وصول هذه المساعدات الى مستحقيها وتغطية اكبر عدد ممكن باذن الله من اشقائنا النازحين السوريين في المخيمات والمحاذية للشريط الحدودي التركي من الداخل السوري.

من جانبه أوضح الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا، ان هذه المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية هي تأكيد على الوقفة الصادقة مع الاشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية و الاغاثية منذ اندلاع الثورة السورية بهدف سد احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها.

يذكر أن المساعدات إلى الداخل السوري ستشمل النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها وادلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 الف جاكيت و 176 الف بطانيه كبيرة و 188 ألف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 ألف شال نسائي.