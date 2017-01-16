 (فيديو) هذا ما جناه هؤلاء من السرعة الزائدة وتصفح الجوال أثناء القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) هذا ما جناه هؤلاء من السرعة الزائدة وتصفح الجوال أثناء القيادة

(فيديو) هذا ما جناه هؤلاء من السرعة الزائدة وتصفح الجوال أثناء القيادة
المناطق - الرياض

تعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات على مستوى العالم حیث أنها تستنزف الصغار والكبار، علاوة على الخسائر الاقتصادية والآثار الاجتماعية الكبيرة.

وقد يتغافل بعضهم عمّا تسببه الحوادث المرورية من إعاقة جسدية تصيب مستخدمي الطرق سائقين كانوا أم مشاة، مثل بتر الأعضاء أو إصابة بشلل نصفي أو كامل الجسد نتيجة التعرض للحوادث المرورية.

وتأكيدا على ذلك، أظهر مقطع فيديو الآثار المترتبة على حوادث الطرق في مدينة الأمير سلطان الطبية، من إعاقات جسدية، بسبب السرعة الزائدة والتفحيط وتصفح الجوال أثناء القيادة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق هي ثاني الأسباب الرئيسة للوفاة بين سكان العالم، خاصة في المرحلة العمرية من 5 سنوات إلى 29 سنة، كما أنها السبب الرئيس الثالث للوفاة بين سكان العالم في المرحلة العمرية من 30 سنة إلى 44 سنة.

وتقتل حوادث الطرق حوالي 1.3 مليون نسمة سنوياً، وتؤدي إلى إصابة وإعاقة 50 مليون نسمة على مستوى العالم، وتقدر تكلفة الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان النامية بحوالي 65 مليار دولار سنوياً.

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