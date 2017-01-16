مدير صحة مكة يفاجأ بـ 76 حالة تسمم تزامنا مع زيارته لمستشفى تربة

أصيب 76 شخصًا بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة من أحد المطاعم بمحافظة تربة، حيث خرج 12 شخصا فقط من المصابين، فيما تم تحويل بعض الحالات الى خمس مراكز صحية .

وشهد مستشفى المحافظة تزاحمًا شديداً في الوقت الذي تصادف الحادث مع جولة ميدانية لمدير الشوون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون.

وكشفت الزيارة تكدس كبير للمرضى بطوارئ المستشفى ونقص في تقديم الخدمات مما دعا الدكتور بلجون لتقديم الخدمات الطبيه للمرضى بنفسه، وعلمت “الوئام” أن الزياره كشفت قصور في الخدمات الطبيه المقدمه للمرضى.