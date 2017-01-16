 30 شخصا ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية في قرغيزستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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30 شخصا ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية في قرغيزستان

30 شخصا ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية في قرغيزستان
المناطق- الرياض

قال مسؤولون في قرغيزستان إن طائرة شحن تركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد اليوم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا معظمهم سكان قرية حيث سقطت الطائرة وهي تحاول الهبوط وسط ضباب كثيف.

وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في ماناس قرب العاصمة بشكك وهي في طريقها من هونج كونج إلى اسطنبول.

وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (0131 بتوقيت جرينتش).

وقال محمد سفاروف رئيس مركز إدارة الأزمات بوزارة الطوارئ، إن الطائرة المنكوبة دمرت 15 مبنى في القرية مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

وأِشارت وزارة النقل في قرغيزستان، إلى أن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة. وحددت الطائرة على أنها طائرة من طراز بوينج 747-400 تابعة للخطوط الجوية التركية لكن الشركة قالت لاحقا إن الطائرة تابعة لشركة تركية أخرى تسمى (أيه.سي.تي) أيرلينز.

وقالت الخطوط الجوية التركية على حسابها بموقع تويتر “تعازينا لعائلات الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي لطائرة أيه.سي.تي أيرلينز في قرغيزستان.

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