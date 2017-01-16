قوات الجيش الوطني والمقاومة تأسر عشرات الحوثيين

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من أسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وصالح، وذلك منذُ بدء معارك تحرير الساحل الغربي.

وقال ” أبو زرعة المحرمي ” وهو أحد القيادات المشرفة على العمليات العسكرية في باب المندب إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر المليشيات بينهم قيادات، إضافة إلى 10 أطفال بينهم مصور حربي.

وأضاف المحرمي أن الأطفال كلهم من منطقة رازح محافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف المليشيات، ضمن سياستها تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأشار المحرمي إلى أن قوات الجيش والمقاومة تولي أسرى الحوثيين من الأطفال عناية خاصة، خصوصاً أن أكثرهم قال أن المليشيات أجبرتهم على القتال في صفوفهم إما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، أو تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي.

وقال المحرمي: أن أسر العدد الكبير من الأطفال في جبهة واحدة اثبات جديد لتورط الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، لا سيما الجبهات الأكثر اشتعلاً كجبهة باب المندب، وجعلهم وقود للحرب.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبدعم من قبل قوات التحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ أيام وتمكنت من تطهير منطقة ذوباب والسيطرة على معسكر العمري والتقدم باتجاه ميناء المخاء الاستراتيجي.