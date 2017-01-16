“الجوهرة” يحتضن مواجهة الأخضر والعراق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) مسرحاً لمواجهة صقورنا الخضر مع نظيرهم المنتخب العراقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان فريق المحامين الممثل للاتحاد السعودي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) نجح في نقض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلعب مواجهة الإياب بين المنتخبين على أرض محايدة، وقررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية خوض المواجهة في مدينة جدة وتحديداً على ملعب الجوهرة.

ويلتقي المنتخب العراقي مع منتخبنا الوطني الأول يوم 28 مارس (آذار)، ضمن الجولة الـ 7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.