 “الجوهرة” يحتضن مواجهة الأخضر والعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تكرّم الكليات المتميزة في تقنية المعلومات الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم تفادياً لإيقاف سجلاتهم أسماء شهداء الواجب تزيّن قاعات الاختبارات بجازان الأحواز تعُد منسية الرياض تحتضن “معرض التجارة الإلكترونية”.. أبريل المقبل تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تجاوزت 382 مليون ريال “القطاع الخاص ورؤية 2030 ” في حلقة نقاش الخميس بغرفة الشرقية إدارة نادي وج في ضيافة محافظ الطائف “الجوهرة” يحتضن مواجهة الأخضر والعراق قوات الجيش الوطني والمقاومة تأسر عشرات الحوثيين مجلس الوزراء: المملكة عازمة على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب 30 شخصا ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية في قرغيزستان

“الجوهرة” يحتضن مواجهة الأخضر والعراق

“الجوهرة” يحتضن مواجهة الأخضر والعراق
المناطق - الرياض

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) مسرحاً لمواجهة صقورنا الخضر مع نظيرهم المنتخب العراقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان فريق المحامين الممثل للاتحاد السعودي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) نجح في نقض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلعب مواجهة الإياب بين المنتخبين على أرض محايدة، وقررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية خوض المواجهة في مدينة جدة وتحديداً على ملعب الجوهرة.

ويلتقي المنتخب العراقي مع منتخبنا الوطني الأول يوم 28 مارس (آذار)، ضمن الجولة الـ 7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>