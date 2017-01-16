 “القطاع الخاص ورؤية 2030 ” في حلقة نقاش الخميس بغرفة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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“القطاع الخاص ورؤية 2030 ” في حلقة نقاش الخميس بغرفة الشرقية

“القطاع الخاص ورؤية 2030 ” في حلقة نقاش الخميس بغرفة الشرقية
الدمام - المناطق

تستضيف غرفة الشرقية صباح الخميس 19 يناير 2017 حلقة نقاش حول «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤيةالمستقبلية للمملكة 2030» التي ينظمها منتدى الرياض الاقتصادي. وتهدف الحلقة التي تبدأ الساعة 8.30 صباحا إلى تحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذ وإنجاح الرؤية، وذلك بناء على تشخيص السمات الرئيسية لمكونات القطاع الخاص السعودي، ومؤشرات أدائه.
وتبعا لذلك، تسعى الحلقة إلى رصد وتحديد المعوقات التي تحد من قدرة هذا القطاع في تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية، حيث يتم من خلال النقاش تسليط الضوء على المعوقات: (التشريعية، والإجرائية، والاقتصادية، والفنية، والادارية، والبشرية). وتحاول الحلقة – من خلال الحوار والمناقشة – تحديد مدى قدرة القطاع الخاص على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهداف الرؤية، واختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص، وتحديد القطاعات ذات الأولوية.

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