إدارة نادي وج في ضيافة محافظ الطائف

استقبل محافظ الطائف المكلف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني صباح أمس إدارة نادي وج الرياضي في مكتبه بالمحافظة .

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع النادي ومستجداته، مشيدا بالعمل المقدَّم والجهد المبذول في مختلف المجالات، والنتائج المشرِّفة للفريق الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، واعدا بتقديم الدعم اللازم وحث رجال الأعمال للوقوف مع ناديهم .

وتمنى للفريق التوفيق في لقاء الشباب القادم والذي يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، وتقديم الصورة الحقيقية لأبناء الطائف ومستوياتهم الملفتة وشغفهم الكبير بكرة القدم .

من جهته شكر رئيس النادي لسعادة المحافظ هذا الاستقبال وكلماته المحفّزة ومتابعته الدائمة للفريق ونتائجه .