 تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تجاوزت 382 مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تجاوزت 382 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري تجاوزت 382 مليون ريال
المناطق_الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري لازالت مستمرة وجاءت لتساعد المنكوبين في سوريا وتقف معهم في هذه الأزمة التي تعصف بهم.

وقال الربيعة في تصريح صحفي :”بلغت تبرعات الحملة حتى اليوم 382.800.868ريال “، مبيناً أن المركز يعمل ويوزع الإغاثة في الداخل السوري عبر الشركاء بمتابعة فريق إشرافي متخصص من المركز.

وأفاد أنه تم الإعلان في كافة وسائل الإعلام عن أرقام حسابات المركز التي يمكن التبرع عن طريقها وهي:

البنك الأهلي SA9510000022185556000107

البنك السعودي الفرنسي SA5655000000099088000757

مصرف الراجحي SA8580000362608015888888

وكذلك الرسائل النصية على جميع شركات الاتصالات ترسل على الرقم : 5565

الرقم (1)للتبرع بمبلغ (10) ريالات.

الرقم (2)للتبرع بمبلغ (20) ريال.

الرقم (3)للتبرع بمبلغ (30) ريال.

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