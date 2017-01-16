 الرياض تحتضن “معرض التجارة الإلكترونية”.. أبريل المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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الرياض تحتضن “معرض التجارة الإلكترونية”.. أبريل المقبل

الرياض تحتضن “معرض التجارة الإلكترونية”.. أبريل المقبل
المناطق_الرياض
تحتضن العاصمة السعودية (الرياض)، معرض التجارة الإلكترونية في نسخته الأولى، والذي سيقام في فندق الفورسيزون خلال الفترة من 5 – 7 رجب 1438هـ الموافق 2 – 4 أبريل 2017م.
ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الالكترونية من شركات محلية وخليجية وعالمية، لتبرز من خلاله دورها في نشر ثقافة ما يسمى اليوم بالعالم الافتراضي، بحضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيقدم المعرض ورشة عمل يسلط من خلالها الضوء على (مستقبل التجارة بين يديك)، بالإضافة إلى إنشاء استديو إعلامي يخدم القنوات الفضائية التي ترغب في التواجد بالمعرض والخروج بلقاءات حية ومباشرة.
ودعت اللجنة المنظمة الشركات التقنية التي تمتلك تطبيقات للمشاركة بركن في المعرض الفريد من نوعه لعرض تطبيقاتهم للزوار والتعريف بها على ما تحتويه، ويستهدف المعرض المهتمين بالتجارة الالكترونية والتسويق الرقمي، من شركات ورجال أعمال، إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والباحثين في هذا المجال.
وسعت اللجنة المنظمة للمعرض توفير أرقى وأفضل الحلول التي ستخدم التاجر الصغير وحصوله على الدعم من قبل مشاركات العديد من الشركات الراعية للمعرض وتسويقها لأهم وأبرز الخدمات والمنتجات التي ستقدمها خلال المعرض.
ويأتي المعرض في الوقت الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية ركنا مهماً من أركان ما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي، حيث تسمح بالتجارة في السلع والخدمات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

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