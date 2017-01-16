 أسماء شهداء الواجب تزيّن قاعات الاختبارات بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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أسماء شهداء الواجب تزيّن قاعات الاختبارات بجازان

أسماء شهداء الواجب تزيّن قاعات الاختبارات بجازان
المناطق_جازان

زينت مدارس الشريط الحدودي بمنطقة جازان قاعات الاختبارات بأسماء شهداء الواجب في الحد الجنوبي، تأكيدًا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء لحماية الوطن الغالي ضد المعتدين والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ليظلّ هذا الوطن شامخاً أبيّـًا.

وهدفت المبادرة لتعريف الطلاب بما قدمه أولئك الأبطال من تضحيات بأرواحهم الغالية, وما يقدمه زملاؤهم المرابطون على الحدود الجنوبية للدفاع عن الدين والوطن, وليستشعر الناشئة حجم البذل والعطاء في ميادين العزة والإباء .

وأوضح قائد مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بمحافظة الطوال حسين بن محمد عكور أن تسمية لجان الاختبارات بأسماء الشهداء اعتراف بتضحيات الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء لوطنهم، وهي رسالة للأجيال للاعتزاز والفخر بألئك الرجال الأوفياء – رحمهم الله – .

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