 الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم تفادياً لإيقاف سجلاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم تفادياً لإيقاف سجلاتهم

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق بصماتهم تفادياً لإيقاف سجلاتهم
المناطق_الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي لهم ولمرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فما فوق، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.
الجدير بالذكر أن الجوازات قد جهزت مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) بموجب تأشيرة زيارة باختلاف أغراضها إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها إلى المملكة والالتزام بوقت المغادرة تفادياً لتطبيق العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة، وأن كل وافد يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه العقوبات المقررة نظاماً.
وحثت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى سرعة المبادرة والاستجابة إلى دعوة الوافدين المستقدمين من الزائرين بالمغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من قام باستقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه غرامة مالية وعقوبة تشمل السجن والترحيل إن كان المستقدم وافداً.
وخصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني 992@gdp.gov.sa والرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات، وللإطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسميwww.gdp.gov.sa.

 

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