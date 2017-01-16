حفل تخريج متدربين الكلية التقنية بابها للفصل التدريبي الاول

نظمت الكلية التقنية بابها صباح اليوم الأثنين 18/4/1438هـ حفلها الختامي للفصل التدريبي الأول لعام 1437 /1438 وذلك بتخريج 366 متدرب ، برعاية عميد الكلية الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان ، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين في بالكلية ،وذلك على مسرح الكلية التقنية بجوحان .

وقد تضمن الحفل الاحتفال بتكريم المهندسون المتميزون بجائزة الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير من أعضاء الكلية وقد حصلوا على جائزة المهندس المثالي بترشيح من رئيس القسم وفق الشروط والضوابط للجائزة وهم كل من :-

م| إبراهيم محمد أبو علام رئيس قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بابها م| محمد سعيد الاحمري قسم التقنية المدنية والمعمارية

م| عبد الله محمد القحطاني قسم التقنية المدنية والمعمارية

م| عبدالله ظافر آل محيا قسم التقنية المدنية والمعمارية

م| علي إبراهيم منذري قسم التقنية المدنية والمعمارية

م| عبدالرحمن محمد آل دحمان قسم تقنية الحاسب الالي

وقد تم تكريمهم بشهادات شكر وتقدير من عميد الكلية نظير حصولهم على جائزة التميز لهذا العام .

كذلك تكريم المدربين المميزين الذين قاموا بأعمال أوكلت اليهم خلال الفصل التدريبي الماضي . وتم تكريم 39 متدربا من خريجي الكلية الحاصلين على مرتبة الشرف الاول والثانية.

وقال آل عثمان أن هذا الحفل يأتي تتويجًا لأبنائنا الخريجين والمتميزين لما قدموه من جهود في التحصيل العلمي والتفوق واستطاعوا بفضل الله تحقيق أعلى درجات النجاح ،مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل جهودها خلال العام المقبل للتوسع في الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين.

وذلك لبناء شراكات تعاونية في مجالات التوظيف مع القطاعات ذات العلاقة،إلى جانب وجود البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية والرياضية.