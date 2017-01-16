أمير نجران: هؤلاء الأشبال من نسل أسود رسموا خارطة الوطن

قدّم مجموعة من الطلاب أمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، لوحات شعرية ونثرية، يجددون فيها البيعة، ويؤكدون عبرها صدق ولائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة.

وأعرب سموه لدى استقباله الطلاب، برفقة مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، وقيادات التعليم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، عن فخره واعتزازه بما قدمه الطلاب وعبروا عنهم تجاه قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وقال “إن مواقف هؤلاء الأشبال ليست بغريبة وهم نسل الأسود الذين رسموا خارطة الوطن، وساهموا في توحيد هذه البلاد المباركة، تحت راية التوحيد، مع الإمام الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ، ومضوا على هذا النهج، ملتفين حول ولاة الأمر إلى يومنا هذا، في ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ”.

ووجّه سموه أبناءه الطلاب بالحفاظ على عوامل الألفة التي تميّز الشعب الكريم، وعدم الالتفات أو الانجراف وراء أسباب الفرقة، وقال “إن الوطن قوي بالله سبحانه وتعالى ثم بقيادته وبكم، وهو بحاجتكم، فأنتم رأس المال وسواعد بناء مستقبله، فابقوا على ما تربيتم عليه في كنف آبائكم الأوفياء المخلصين، واعلموا أن الأعداء الذين ينالون من هذا الشعب الأبيّ، هم يحلمون بأن يعيشوا مثلنا في رخاء وأمان، بل يحسدونا فيما عليه المجتمع السعودي من صفات حافظت على مكارم الأخلاق، في وقت ضاعت فيه القيم لدى المتربصين بتآلفنا واستقرارنا”.

وحث سموه في ختام اللقاء، إدارة التعليم، على مواصلة البرامج الهادفة، التي من شأنها أن تعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات.