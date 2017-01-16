سيارتان لسحوبات حضور فعاليات احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م

قدمت شركة الحاج حسين علي رضا سيارتين لتكون ضمن السحوبات المقدمة للحضور في فعاليات احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام.وتسلم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة مفتاح السيارتين من مندوب الشركة ظهر اليوم بساحة المفتاحة الخارجية، مثمنا هذا الدعم، مناديا كافة رجال الأعمال والقطاع الخاص بالتفاعل مع دعوة سمو أمير المنطقة لهم بالدعم والمشاركة لإظهار هذه المناسبة الوطنية بالشكل اللائق.