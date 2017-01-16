لجنة التنمية السياحية بمحافظة ثار تبحث تطوير التنمية السياحية

ترأس محافظ محافظة ثار بمركز حمى شمال منطقة نجران سعيد بن عبد الله حموض أمس جلسة لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المنبثقة من مجلس التنمية السياحة بمنطقة نجران بمشاركة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ، وأعضاء اللجنة الممثلين

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير التنمية السياحية بالمحافظة وتنفيذ الخطة المعدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي من أبرزها العمل على تطوير وتنمية السياحة بالمحافظة وتهيئة الأماكن الأثرية والسياحية والمنتزهات الطبيعية وتفعيل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتطوير وتنمية السياحة بمحافظة ثار والمراكز التابعة لها

ووجه محافظ ثار سعيد عبدالله حموض كلمة شكر فيها الحضور وأكد على أهمية تحقيق تطلعات سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التي ترمي إلى إبراز وجه نجران المشرق والوصول إلى سياحة مستدامه تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والتنمية الوطنية