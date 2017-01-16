 البحرين تستدعي السفير العراقي على خلفية تصريحات المالكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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البحرين تستدعي السفير العراقي على خلفية تصريحات المالكي

البحرين تستدعي السفير العراقي على خلفية تصريحات المالكي
المناطق_متابعات

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين سفير جمهورية العراق لدى المملكة أحمد نايف رشيد الدليمي اليوم الاثنين، إثر التصريحات التي أدلى بها كل من نائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار، استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع لهذه التصريحات، مطالبًا بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.

وشدد السفير وحيد مبارك سيار، في تصريح أدلى به لعدد من الصحف البحرينية، على رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها.

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