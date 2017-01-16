 بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع روبن لمدة عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع روبن لمدة عام

بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع روبن لمدة عام
المناطق_د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد فترة تعاقده مع النجم الهولندي آريين روبن لمدة عام واحد. وكان من المفترض أن ينتهي عقد روبن (32 عاما) بنهاية الموسم الجاري لكنه وافق على التمديد ليستمر مع الفريق حتى عام 2018.

وكان الهولندي الدولي روبن قد انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2009 وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) خمس مرات، كما أحرز معه أربعة ألقاب في كأس ألمانيا إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد أمس الأحد مع المدافعين سيبستيان رودي ونيكلاس شويله، من هوفنهايم ، لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل كما مدد تعاقده مؤخرا مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويستأنف بايرن ميونيخ مشواره في البوندسليجا بعد انقضاء الأجازة الشتوية للمسابقة ، بمواجهة فرايبورج يوم الجمعة المقبل.

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