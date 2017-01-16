 بن مشرف: فعاليات متنوعة بقرية عسير بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

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بن مشرف: فعاليات متنوعة بقرية عسير بالجنادرية

بن مشرف: فعاليات متنوعة بقرية عسير بالجنادرية
المناطق_عسير

يواصل فريق العمل المكلف في جناح عسير المشارك بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث “الجنادريه 31″التجهيزات والاستعدادات بقرية عسير التراثية بالجنادرية والتي تبرز التاريخ العريق لمنطقة عسير وتنوعها الثقافي وأصالتها والفنون المختلفة فيها .

وقال رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا المشرف على جناح المنطقة بالمهرجان فيصل بن مشرف بن مطلق:
أن قرية عسير بمهرجان الجنادرية لهذا العام سوف تكون بحلة جديدة بهدف إبراز التنوع الحضاري الذي تتمتع به المنطقة.

مبينا أن الإستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر العديد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية والتي خلصت جميعها إلى ضرورة الاستمرار في تألق المشاركة وتميزها والخروج بمظهر لائق ومتجدد كل عام.

وأكد بن مشرف بأن القرية تشهد هذا العام العديد من التعديلات على مستوى المقرات وكذلك الفعاليات والمشاركين بحيث يلمس الزائر مدى التجديد والتنوع في الفعاليات ويعيش أثناء زيارته للقرية أجواء الماضي العريق التي تتمتع به منطقة عسير .

وأشار إلى أن قرية عسير تمتاز  بالعديد من الأجنحة والفعاليات هذا العام حيث يضم معرض القرية قصر الحجر الذي يتكون  من أربعة أدوار
مستوحى من الطرز المعمارية للمنطقة بالإضافة إلى ثلاثة قصور كبيرة تمثل طابع البناء التقليدي القديم في منطقة عسير بشكل عام  حيث يمثل القصر الأول البناء القديم في مدينة أبها وضواحيها ويمثل القصر الثاني طراز البناء فى شمال أبها ورجال الحجر واصدار تهامة أما القصر الثالث فهو يحاكي البناء التقليدي القديم في الجهة الشمالية والشرقية لمنطقة عسير حتى حدود بيشة .

كما أن القرية تضم أيضا على الساحة الشعبية التي تعتبر مخرجاً للقصور الثلاثة ويحيط بهذه الساحة السوق الشعبي الذي يعرض فيه  الحرف الشعبية للمنطقة إضافة إلى بعض المحال التجارية بالاضافة إلى العديد من المتاحف والأجنحة الخاصة بالمنتجات الأسرية المتنوعة من أكلات شعبية ومنسوجات يدوية وخياطة للملابس العسيرية القديمة وبائعي السمن والعسل والسمسم  ومطعم شعبي .

فيما تشارك عدد من الجهات الحكومية بأجنحة خاصة بها تبرز جهودها وأنشطتها .

واختتم بن مشرف أن متابعة وتوجيهات وإشراف سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز  كان لها الدور الكبير في تسهيل مهامّ العمل والاستعداد المبكر في وقت قياسي مشيدا بتضافر جهود الجميع التي كان لها الدور الفعال في التجهيزات التي سوف تنال إعجاب زوار للقرية.

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